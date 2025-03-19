Доходность по вкладам опустилась ниже 20%

Средние ставки по вкладам к середине марта опустились ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные с сайтов топ-10 банков по объему привлеченных средств населения.

К середине марта средние ставки по вкладам сроком от трех до 12 месяцев снизились до 19,9%, потеряв 1 процентный пункт. Особенно сильно упала доходность вкладов на полгода – на 1,5 п.п., достигнув 20,4%. Доходность годовых вкладов составила 19,25%, а на короткие сроки – 20,2%.

– Ставки по вкладам срочностью до года снижаются, потому что рынок ожидает, что именно на этом временном горизонте с большой вероятностью начнется цикл снижения ключевой ставки, – пояснил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.