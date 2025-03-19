ИНК утвердила стратегию социальной ответственности в регионах присутствия

Иркутская нефтяная компания (ИНК) утвердила Социальную стратегию группы компаний до 2030 года.

Документ разработан на основе лучших практик в области ESG и включает все основные направления деятельности группы компаний ИНК. Согласно стратегии, компания берет на себя обязательства, направленные на улучшение жизни, здоровья и благополучия сотрудников, партнеров и других заинтересованных сторон в регионах присутствия.

Цель стратегии – укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, устойчивая и динамичная экономика, комфортная и безопасная среда для жизни.

Основные направления стратегии и мероприятия в отношении сотрудников включают обеспечение кадрового потенциала, мотивацию персонала, заботу о работниках, повышение производственной безопасности, соблюдение прав человека, развитие системы социальной ответственности.

Также стратегией предусмотрена поддержка местных сообществ, малого и среднего предпринимательства, волонтерской деятельности, планируется реализация проектов по инклюзивности, поддержка и реализация грантовых конкурсов, укрепление и улучшение позиций в рейтингах и рэнкингах устойчивого развития.

Компания реализует комплексные программы, направленные на социально-экономическое развитие территорий присутствия, включая инвестиции в социальную инфраструктуру, образование и здравоохранение, ежегодно объявляет грантовые конкурсы для местных сообществ, регулярно организует для жителей культурные, деловые и научно-просветительские мероприятия. Выстраивает взаимовыгодные долгосрочные отношения с партнерами.

Более 10 лет работает Благотворительный фонд Марины Седых, оказывая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, общественным и медицинским организациям, ветеранам войны и труда, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, юным спортсменам и талантливым музыкантам.

Социальные инвестиции компании за последние 5 лет составили 1,5 млрд рублей. В частности, для Иркутской областной детской клинической больницы и Ивано-Матренинской детской больницы закуплено высокотехнологичное оборудование. В Усть-Куте построен новый медицинский корпус на 60 койко-мест. По программе «Здоровье – детям» в Усть-Куте регулярно проходят бесплатные выездные приемы узких специалистов. В рамках грантовых конкурсов «Энергия родной земли» и «Район моей мечты» ежегодно поддержку получают инициативы местных жителей.