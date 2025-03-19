У Минфина, Минюста и ФАС есть разногласия по поводу универсального QR

В ведомствах считают, что его нужно дополнить нормами, которые обеспечат конкурентные условия для всех участников рынка. Об этом пишет газета «Известия».

Центробанк предложил использовать QR-код «Национальной системы платежных карт» (НСПК на 100% принадлежит Банку России), но правительство предлагает систему переадресовки на разные платформы – такую систему назвали платежным роумингом.

Минюст и ФАС раскритиковали проект отзыва правительства к законопроекту о цифровом рубле и универсальном QR-коде. Они считают, что технология создает неравенство на платежном рынке.

Законопроект об универсальном QR-коде уже успел получить негативный отзыв комитета Госдумы по защите конкуренции. Депутатов смутило то, что НСПК получает исключительные права по созданию универсального QR-кода.