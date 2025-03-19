Стартовал пятый поток обучения по программе АТБ PLUG-IN

17 марта Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом запустил юбилейный пятый поток обучения по программе дополнительного профессионального образования АТБ PLUG-IN. Обучающий курс в формате интенсива продлится до 20 июня.

За 3,5 месяца молодые IT-специалисты изучат системный анализ, автоматизированное тестирование, Java-программирование и основы мобильной разработки на Flutter. Студенты получат теоретические и практические знания по созданию работающего мобильного приложения для расчета кредитного предложения потенциальному клиенту банка, которое будет оцениваться на финальной защите проекта руководителями банка. Занятия будут проходить в смешанных группах для развития навыков разработки в команде. По результатам защиты финального проекта специалисты смогут устроиться на работу в ИТ-подразделения АТБ.

Отбор на программу проходил в течение февраля 2025 года. Заявки поступили от 140 претендентов, 16 из которых эксперты Азиатско-Тихоокеанского банка отобрали для обучения на интенсиве в АТБ PLUG-IN.

«Выпускники АТБ PLUG-IN отлично зарекомендовали себя в различных командах банка. Мы гордимся их успехами и с нетерпением ждем новых звезд, так как перед нашими разработчиками стоят амбициозные задачи и нам нужны талантливые специалисты, готовые расти профессионально и развивать интересные проекты», – рассказал заместитель председателя правления, куратор ИТ-блока АТБ Марат Муллагалиев.

«Образовательный центр АТБ PLUG-IN в пятый раз открыл свои двери для талантливых ребят. Это несомненно повод для гордости и искренней благодарности нашему надёжному партнёру - Дальневосточному федеральному университету. Три года назад, когда собственный центр обучения ИТ-специалистов был еще идеей, мы искали не просто партнёра, а ментора и наставника, который обладает исключительной экспертизой в реализации образовательных инициатив и высокопрофессиональным преподавательским составом. Мы рады, что руководство ДВФУ откликнулось на наше предложение о сотрудничестве и помогло воплотить идею на самом высоком уровне. Мы очень ценим эту поддержку и уверены, что залог успеха проекта АТБ PLUG-IN – в совместных усилиях и сплоченности команд банка и ДВФУ», – поделился директор по персоналу АТБ Вадим Коровин.

Получить образование в АТБ PLUG-IN могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто имеет математическое, инженерное образование или знает основы программирования. Обучение на проекте бесплатное. Для слушателей курса предусмотрена ежемесячная стипендия от банка в размере 30 000 рублей. В конце обучения выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.