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Акция «Процентный бумеранг»: АТБ возвращает уплаченные проценты по кредиту

17 марта Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Процентный бумеранг», участники которой смогут вернуть все уплаченные проценты за пользование кредитом.

Чтобы стать участником акции, нужно выполнить следующие условия:

  1. Оформить «Кредит наличными»  или «Лояльный» в период с 17 марта по 30 июня 2025 года на сумму от 300 тысяч до 3 миллионов рублей сроком от 4 лет с заключением договора страхования.
  2. Совершать покупки по карте АТБ на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц.
  3. Погашать кредит по графику.

"Клиентам, выполнившим все условия, банк вернет проценты по кредиту после его погашения. Кредит можно оформить на сайте банка, в офисе или в мобильном приложении АТБ банк. Подробные условия акции ­– по ссылке. Остались вопросы? Поможем! Телефон 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxwSCuwn

/ Сибирское Информационное Агентство /


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