Ингосстрах Банк представил металлическую карту для премиальных клиентов

Ингосстрах Банк начинает выпуск металлической карты для премиальных клиентов, которая разработана с учетом уникальных потребностей аудитории. Карта подчеркивает исключительный статус её обладателя, предоставляя доступ к привилегиям и возможностям.

Металлическая ИнгоКарта сочетает в себе набор привилегий: персональное обслуживание, бесплатный доступ в бизнес-залы в аэропортах, страховка для путешествий с семьей, распространяющаяся на различные виды спорта (горные лыжи, сноуборд и др.), компенсация поездок на такси и чеков в ресторанах. Ингосстрах Банк предлагает один из лучших кешбэков на рынке — 10% на покупки в супермаркетах и автозаправках, 2% на все остальные транзакции.

«За последний год Ингосстрах Банк значительно нарастил базу премиальных клиентов, выйдя на новый уровень сервисного обслуживания. Очередным шагом в развитии этого сегмента станет выпуск металлической карты, которая подчеркнет индивидуальность наших клиентов», - отметила руководитель по развитию бизнеса сегмента состоятельных клиентов Ингосстрах Банка Диана Лаптева.

Карта выполнена с помощью высококачественных технологий производства, черный матовый фон нанесен на фактуру металла с его естественным цветом. Карта может быть выпущена как основная, так и дополнительная к счету. Работает в банкоматах и терминалах с бесконтактной оплатой и без нее.

Металлическая ИнгоКарта доступна к оформлению через персонального менеджера или через заявку на сайте.

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