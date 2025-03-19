Нейросети и профессии будущего: А-Клуб провел public talk «Разговоры в кругу своих» на тему ИИ

А-Клуб продолжил традицию public talks на тему будущего и трендов для детей и их родителей — клиентов А-Клуба. На них приглашаются вдохновляющие эксперты из разных сфер, делятся историями успеха, дают рекомендации, как выбрать свой путь и состояться в карьерной реализации.

В марте проекту «Разговоры в кругу своих» исполнился 1 год. В этот раз public talk был организован совместно с Forbes Young и посвящен искусственному интеллекту — одной из самых перспективных и быстроразвивающихся областей науки и техники.

Участники встречи узнали, как нейросети меняют мир, какие профессии появились или скоро появятся из-за широкого распространения искусственного интеллекта, какие навыки нужны, чтобы построить карьеру в сфере ИИ.

Для четвертого public talk А-Клуб пригласил Дмитрия Сошникова — одного из ведущих специалистов по ИИ в мире, бывшего ведущего разработчика Microsoft, который создавал пилотные ИИ-проекты для международных компаний. В числе спикеров выступил Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка, заведующий кафедрой Альфа-Банка в Финансовом университете при Правительстве РФ, преподаватель, доцент МАИ и НИУ ВШЭ.

Алексей Каширин рассказал, что Альфа-Банк применяет более 500 умных моделей, которые можно разделить на две категории. Первая группа моделей помогает клиентам: подбирает лучшие предложения, акции, услуги, делает общение удобнее — чат-боты отвечают на вопросы 24/7, защищает деньги — искусственный интеллект выявляет подозрительные операции и блокирует злоумышленников. Вторая группа умных моделей упрощает работу банка: автоматизирует рутину, быстрее обрабатывая запросы и документы, и анализирует данные, помогая принимать важные решения.

Участники public talk узнали, что в повседневной жизни искусственный интеллект применяют больше половины россиян — 60%. Более 40% при этом используют ИИ в работе для генерации изображений, планирования, написания технических заданий, анализа данных, создания презентаций, составления дорожных карт. Это подтверждают данные ВЦИОМ.

Модераторами встречи стали ведущие экзистенциального подкаста Forbes Young «Как жить жизнь? | FOMO и YOLO» Маруся Миронова и София Аксенова, которые также поделились опытом и участвовали в дискуссии.

В этот раз «Разговоры в кругу своих» прошли в Кибердоме — первом в мире мультифункциональном фиджитал-пространстве, полностью посвященном кибербезопасности. Для всех желающих была организована экскурсия по киберполигону и лекция по вопросам кибербезопасности.