Премиальный внедорожник изъяли у иркутянки за пьяную езду

Жительница Иркутска лишилась премиального автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2015 года выпуска из-за нарушения ПДД. Подроности сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

По данным ведомства, женщина несколько раз ездила в нетрезвом виде, а также отказывалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим ее иномарку было принято изъять: машину передадут представителям Министерства обороны РФ на нужды армии.

Согласно поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, вступившим в силу в июле 2022 года, транспорт изымается в доход государства в случае, если водителя в течение года повторно поймали за рулем в нетрезвом виде.