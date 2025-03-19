Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на сроки от 4 месяцев до 3 лет

С 15 марта Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на разные сроки — от 4 месяцев до 3 лет.

"Максимальная ставка по Альфа-Вкладу на 4 месяца — 21,2%. Такая ставка — для денег, которые не находились на накопительных счетах и вкладах в Альфа-Банке последние 90 дней. Для всех клиентов ставка по вкладу на 4 месяца — 21%", – говорится в сообщении банка. Кроме того, банк повысил ставки по вкладам на сроки от 12 до 36 месяцев.

Как отмечает газета «Известия», к середине марта средняя ставка по вкладам на срок от трёх до двенадцати месяцев опустилась ниже 20%, составив 19,9%, потеряв один процентный пункт. Наибольшее снижение наблюдалось среди полугодовых депозитов — на 1,5 пункта, до уровня 20,4%. Годовые вклады стали приносить 19,25% дохода, а краткосрочные — 20,2%. Такие изменения зафиксированы на основе данных крупнейших российских банков.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов объяснил падение ставок ожиданиями рынка относительно возможного начала цикла снижения ключевой ставки на этом временном отрезке.