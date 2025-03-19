Альфа-Банк получил звание лучшего банка

Альфа-Банк одержал победу в номинации «Лучший банк» по итогам экспертного голосования премии «Банковское призвание» финансового портала Bankiros.ru.

Экспертный совет премии выбрал 100 банков России с лучшими показателями активов на момент ноября 2024 года. Участниками голосования выступили представители банков.

Подсчет голосов производился по методологии, близкой к методологии спортивных состязаний. При этом за лучшего игрока в индустрии голосовали другие банки. По результатам общей суммы баллов был выбран лучший представитель рынка.

Цель премии «Банковское призвание» — найти лучших игроков рынка, выявленных честным образом по итогам голосования.

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