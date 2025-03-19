Подруги из Иркутской области потеряли 1,5 млн рублей при попытке обогатиться на бирже

Мошенники снова обманули жительниц Иркутской области. Накануне на их уловки попались помощник воспитателя и ее подруга из поселка Залари, желающие подзаработать на бирже, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По данным правоохранителей, в мессенджере одной из женщин поступило предложение о заработке. Заявительница согласилась, и вскоре ей позвонил «инвестиционный менеджер». Он предложил открыть счет, на котором будут вестись торги и куда будет поступать прибыль. Далее сибирячка оформила на свое имя кредит и перевела деньги неизвестным. В последующем средства вывести не получилось.

Тогда злоумышленники якобы для разблокировки счета и вывода дохода попросили привлечь доверенное лицо. Женщина обратилась к своей знакомой. После этого лжеброкер убедил новую жертву оформить кредит и перевести вместе с накоплениями заемные средства. Не получив своих обещанных денег, женщины поняли, что их обманули аферисты и обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.