Доллар на 50 мы не ждем: эксперты прокомментировали укрепление рубля

«Рубль-доллар сейчас словно Каштанка — малейшее движение, и он уже улетел!», — шутливо заметил один из участников круглого стола, организованного изданиями SIA.RU и «Дело». Эта метафора стала лейтмотивом обсуждений, когда эксперты рассуждали о нестабильной ситуации на валютном рынке. В воздухе витают разные прогнозы: от пессимистичных до умеренно оптимистичных.

Михаил Людвиг, исполнительный директор иркутского филиала компании Солид Брокер, обратил внимание на резкую динамику курса рубля: «В прошлом году у нас был резкий рост доллара, а теперь произошел такой же стремительный спад. Первый таргет — 87 рублей — был достигнут гораздо быстрее, чем предполагалось. Теперь перед нами новая цель — 75-80 рублей за доллар».

Тем не менее, долгосрочные перспективы выглядят сложнее. По мнению Людвига, текущая цена барреля нефти диктует курс около 100 рублей за доллар. Но возвращение к показателям 2022 года, когда доллар стоил 50 рублей, маловероятно, даже если международная обстановка начнет стабилизироваться. «Даже если санкционная риторика будет смягчаться, санкции не будут сниматься одномоментно, рынок найдет баланс», — подчеркнул эксперт.

Сергей Малых, директор инвестиционной компании «Центум», описал ситуацию еще ярче: «Рынок стал настолько чувствительным, что любой чих, любое движение вызывает бурную реакцию. Простым языком, у нас рубль-доллар сейчас как Каштанка, любое движение — и он сразу улетает», — пояснил он.

Он также указал на негативные тенденции в экономике: экспорт снижается, а железнодорожные перевозки сигнализируют о замедлении темпов роста.

Не менее интересна динамика на мировом рынке нефти. Возобновление работы нефтепровода из Ирака в Турцию вызвало волну активности среди саудитов, которые ранее удерживали объемы добычи. Тем временем, США, столкнувшись с тарифной политикой Трампа, рискуют оказаться в рецессии, что неизбежно приведет к снижению цен на нефть.

«Все эти факторы нам говорят: а на чем рублю, собственно говоря, быть крепким?» — резюмировал Сергей Малых.