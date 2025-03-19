Малый бизнес получит 6 млрд рублей

Более 6 млрд рублей станет доступно малому и среднему бизнесу в региональных банках.

Корпорация МСП предоставила лимит «зонтичных» поручительств банкам, которые не используют рейтинговые модели при кредитовании субъектов МСП. Это позволит малому и среднему бизнесу получить кредиты на сумму не менее 6 млрд рублей в 15 региональных банках.

Лимит «зонтичных» поручительств на сумму 3 млрд рублей уже распределен среди банков-партнеров, таких как АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО «Банк СГБ», АО «Дальневосточный банк», АО «Датабанк», АО «Солид Банк», АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», АО АКБ «Новикомбанк», АО КБ «Хлынов», КБ «Кубань Кредит», ООО КБ «Алтайкапиталбанк», ПАО «Челиндбанк», ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ПАО Финстар Банк.

«Региональные банки помогают бизнесу получать финансирование для реализации проектов различной сложности. «Зонтичный» механизм расширяет возможности кредитования и предоставляет таким банкам поддержку для более активного участия в проектах МСП. Компании, которые ранее не могли бы взять кредит из-за отсутствия или недостаточности залогового обеспечения, теперь могут получить поддержку», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Так, Солид Банк открыл кредитную линию компании по производству деревянных домов для строительства собственного цеха по производству клееных брусов. С вводом нового производства компания сможет увеличить объемы выпуска продукции, спрос на которую активно растет. Дальневосточный банк предоставил финансирование для модернизации парка оборудования птицеводческого хозяйства, что позволит предприятию увеличить выпуск яиц почти в 1,5 раза.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».