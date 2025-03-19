Шелеховские школьники могут поступить в университетский лицей в Краснодарском крае

Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского (филиал МГУ в г. Усть-Лабинске) объявляет набор школьников, которые осенью переходят в 7, 8 и 10 классы. Акцент в учёбе — на точных и естественных науках, занятия ведут преподаватели и выпускники МГУ, обучение и проживание — полностью бесплатные.

Промышленник Олег Дерипаска открыл лицей на своей малой родине, чтобы уравнять шансы школьников со всей страны на качественное образование.

Лицеисты углублённо изучают математику, физику, химию, биологию и информатику и в дальнейшем поступают в лучшие вузы. Больше половины выпускников лицея сдали ЕГЭ на 100 баллов и получили золотые медали, многие стали студентами МГУ, МФТИ и Политеха.

На территории лицея расположены кампус на 220 человек, двухэтажная библиотека, научные и IT-лаборатории, творческие студии, 25-метровый бассейн и футбольный стадион. В освоении учебной программы лицеистам помогают не только учителя, но и репетиторы, а за эмоциональным здоровьем следят профессиональные психологи.

Сейчас в лицее учатся и живут 250 школьников из 35 регионов России.

Лицеисты развиваются всесторонне: осваивают науку, изобретают инновационные устройства, занимаются спортом, играют в оркестре и в театре, изучают архитектуру и снимают кино. Успешной учёбе способствует солнечный климат Краснодарского края, не последнюю роль играют и летние смены, которые лицеисты проводят в лагере «Ломоносовский» на побережье Чёрного моря.

Для поступления в лицей нужно пройти конкурсный отбор, который состоит из двух этапов: дистанционные экзамены (в этом году они пройдут с 6 по 27 апреля) и участие в летней школе (5 — 13 июля).

Заявки на участие в конкурсе, необходимо подать до 28 марта на сайте лицея.