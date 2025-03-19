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Ангарск как возможная база для военного вуза: регион обсуждает вопрос с Минобороны

Вопрос создания высшего военного училища в Иркутской области был обсужден губернатором Игорем Кобзевым и представителями Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

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Фото https://irkobl.ru/

Игорь Кобзев подчеркнул важность защиты страны и особую ответственность правительства региона в вопросах, связанных с воинскими частями и военными объектами. Губернатор также выразил намерение развивать направление военного образования в Иркутской области.

Для оценки возможности открытия нового учебного заведения в регион прибыла рабочая группа от Министерства обороны РФ. В числе рассматриваемых вариантов — размещение училища в городе Ангарск. Группа изучила предполагаемые площадки для строительства, а также посетила ряд мероприятий и учреждений, включая форум волонтеров и добровольцев «СВОих не бросаем», музей Победы, встречи с курсантами кадетских классов и Суворовского училища, Военно-учебный центр ИГУ, Дом молодежи и школу №14.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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