S7 озвучила амбициозные планы по увеличению пассажиропотока через Иркутск

S7 планирует увеличить пассажиропоток через Иркутск на 8-10%.

По итогам 2024 года количество вылетов S7 Airlines из Иркутска выросло на 6%. Компания открыла три новых международных направления из Иркутского аэропорта — в Гуанчжоу, Шанхай и Паттайю. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний S7 Дмитрий Куделькин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

На территории Иркутской области S7 выполняет рейсы по маршруту Иркутск – Братск – Иркутск и рассматривает возможность организации полетов в Усть-Кут.

Губернатор подчеркнул, что развитие международных рейсов имеет большое значение для Иркутской области. Он также отметил важность расширения межрегиональных направлений и маршрутной сети внутри Приангарья, уделяя особое внимание полетам в северные территории.

«S7 Airlines в этом году продолжит активное развитие в Иркутской области. В 2025 году мы планируем увеличить пассажиропоток на 8-10%, продолжаем открывать новые направления, как международные, так и российские. Мы уделяем серьезное внимание развитию нашего филиала в Иркутске, создадим более 100 новых рабочих мест, и численность нашего подразделения в Иркутске превысит 500 человек к концу года, что втрое больше, чем три года назад, когда мы начинали развитие хаба», — сообщил Дмитрий Куделькин.

Планы S7 весьма оптимистичны, учитывая прогнозы отраслевых экспертов, которые предполагают снижение пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на 2-6%. Согласно прогнозам Росавиации, перевозки на внутренних линиях снизятся на 1,5% до 83,3 млн пассажиров, а на международных — на 2% до 26,4 млн. Среди причин снижения трафика — отсутствие профицита провозных емкостей у российских авиаперевозчиков из-за задержек в поставках новой российской авиатехники, а также инфляция и рост цен на билеты, что может сделать авиаперелеты «сервисом не первой значимости».

По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта Иркутск вырос на 4%, достигнув 3,95 млн человек. Эксперты считают, что рекордные темпы роста, которыми рынок активно делился в 2023 году, остались позади. В настоящее время увеличение пассажиропотока в российских аэропортах происходит в основном за счет увеличения международных перевозок.