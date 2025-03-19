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Ледовая переправа на Ольхон всё?

Из-за повышения среднесуточных температур и появления воды на Ольхонской ледовой переправе, сегодня, 19 марта, принято решение ограничить движение транспорта на остров. Теперь движение разрешено только в одном направлении — выезд с острова на материк, сообщает МЧС Иркутской области.

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Фото МЧС по Иркутской области

«Допускается только выезд с острова на материк. Движение регулируют экипажи ГИБДД, выставлены соответствующие дорожные знаки», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что ледовая переправа на Ольхон была открыта месяц назад, 19 февраля, немного позже обычного. Ее длина составляет 11 км, она начинается у деревни Куркут и заканчивается на острове около Иркутской Губы. Ранее эксперты выражали опасения по поводу прохождения туристического сезона из-за теплой зимы. Тем не менее, сезон состоялся, хотя и был весьма коротким.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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