Жители Иркутской области увеличили спрос на онлайн-психологов более чем в 2 раза

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов в 2024 году увеличился на 116%, а посещаемость таких сервисов выросла на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

В Приангарье психологическими сервисами чаще пользуются женщины, они составляют 64% аудитории и обеспечивают 53% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 26-35 лет (32% от всех пользователей). Далее идут абоненты от 36 до 45 лет (24%) и 46-55 лет (18%).

Меньше всего пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют чуть больше 2% аудитории). Однако их интерес к онлайн-психотерапии растет — за год потребление мобильного трафика в этой возрастной группе выросло на 176%. А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи 25-25 и 56+ лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился почти в 3 раза.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. Такие проекты зародились в США в середине 2010-х, а позже стали появляться и в России. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы.

В среднем россияне в 2024 году в месяц проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут в месяц. Наиболее востребованы такие сервисы были в апреле (41 мин в месяц), а меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось у россиян в декабре — 31 минута. Больше всего времени на психотерапию тратили пользователи из Магадана (в среднем 50,5 минут в месяц), Петропавловска-Камчатского (49,5 минут) и Горно-Алтайска (49 минут).