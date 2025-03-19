Новости

Региональная выплата контрактникам, участвующим в СВО, в 2,5 раза увеличена в Иркутской области

С 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Соответствующий законопроект принят на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Его внес губернатор Игорь Кобзев.

Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года. Вместе с федеральной выплатой военнослужащие, участвующие в СВО по контракту, будут получать 1,4 млн рублей.

– Мы уделяем большое внимание тем, кто с оружием в руках сейчас защищает страну на передовой в рамках специальной военной операции. Депутаты проводят большую работу по сбору и доставке гуманитарных грузов. Вы встречались с нашими ребятами «за ленточкой», видели всё своими глазами. Считаю, что выражу наше общее мнение: мы должны поддержать ребят. Увеличение единовременной выплаты – это одно из направлений нашей поддержки, – обратился к парламентариям Игорь Кобзев.

По итогам рассмотрения изменений в областном законе «О денежной выплате участникам специальной военной операции», депутаты проголосовали за увеличение выплаты с 400 тыс. рублей до 1 млн рублей. В поддержку высказались представители всех фракций регионального парламента.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Укрепление рубля: когда ожидать разворот?
Доллар на 50 мы не ждем: эксперты прокомментировали укрепление рубля
Новак: курс рубля до 2025 года останется в пределах прогноза
Потанин: 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес