Спрос на банковские услуги с доставкой на рабочее место вырос в 6 раз

Так, в ВТБ посчитали, что в 2024 году выездные клиентские менеджеры обслужили почти 2 млн клиентов – сотрудников зарплатных организаций банка. За прошлый год сотрудники банка «с доставкой» на рабочее место оформили 4,8 млн продуктов, что в 6 раз превышает результат 2023 года.

Чаще всего открывали зарплатные карты, сберегательные продукты и дополнительные платежные инструменты для себя и своих близких. Выездные менеджеры добираются к своим клиентам на самокатах, велосипедах, скоростных поездах, вертолетах и даже самолетах.

Вместе со спросом на выездное банковское обслуживание растет и штат сотрудников. По словам руководителя департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старшего вице-президента ВТБ Василия Палаткина, за прошлый год число мобильных менеджеров выросло в 2,5 раза до 1,8 тыс. человек. В этом году в банке планируют расширить штат сотрудников до 2,9 тысяч человек.