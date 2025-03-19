Ледовую переправу на Ольхон закрывают в Иркутской области

В ближайшее время в Иркутской области закроют ледовую переправу на остров Ольхон. Когда именно, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Ледовая переправа на Ольхон будет закрыта завтра, 20 марта, в 17:00. Решение приняла специальная комиссия, в состав которой вошли представители Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, региональных управлений МЧС и ГИБДД», – пояснил глава региона.

Данные меры связаны с резким потеплением: сейчас на Байкале температура воздуха днем превышает нулевую отметку. Лед быстро разрушается, на переправе уже сейчас стоит вода. Проезд становится опасным, поскольку покрытие может не выдержать автомобиль.

Въезд на остров по льду уже закрыт. Туристам и местным жителям, которые хотят выехать с Ольхона, дано время его покинуть. Движение регулируют представители эксплуатационной организации совместно с ГИБДД.