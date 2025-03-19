Новости

Ледовую переправу на Ольхон закрывают в Иркутской области

Читайте также:

Ледовая переправа на Ольхон всё?
19 марта 2025
S7 озвучила амбициозные планы по увеличению пассажиропотока через Иркутск
19 марта 2025

В ближайшее время в Иркутской области закроют ледовую переправу на остров Ольхон. Когда именно, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Ледовая переправа на Ольхон будет закрыта завтра, 20 марта, в 17:00. Решение приняла специальная комиссия, в состав которой вошли представители Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области, региональных управлений МЧС и ГИБДД», – пояснил глава региона.

Данные меры связаны с резким потеплением: сейчас на Байкале температура воздуха днем превышает нулевую отметку. Лед быстро разрушается, на переправе уже сейчас стоит вода. Проезд становится опасным, поскольку покрытие может не выдержать автомобиль.

Въезд на остров по льду уже закрыт. Туристам и местным жителям, которые хотят выехать с Ольхона, дано время его покинуть. Движение регулируют представители эксплуатационной организации совместно с ГИБДД.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Туризм 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (1614)


Реклама на сайте

Укрепление рубля: когда ожидать разворот?
Доллар на 50 мы не ждем: эксперты прокомментировали укрепление рубля
Новак: курс рубля до 2025 года останется в пределах прогноза
Потанин: 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес