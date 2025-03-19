Новости

Россиянка установила мировой рекорд, проплыв без гидрокостюма подо льдом Байкала

Новый мировой рекорд установили в Иркутской области в рамках фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Еще один рекорд на Байкале – россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 метра в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд», – пояснил глава региона.

Кроме того, в рамках фестиваля установили еще три рекорда: Ольга Маркина нырнула на 71 метр в моноласте. Спортсмены из Хорватии Санда Делия и Витомир Маричич установили рекорды в дисциплине по тросу на руках: Витомир нырнул на 62 метра, Санда – на 55 метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Укрепление рубля: когда ожидать разворот?
Доллар на 50 мы не ждем: эксперты прокомментировали укрепление рубля
Новак: курс рубля до 2025 года останется в пределах прогноза
Потанин: 100 рублей за доллар — это сбалансированный курс
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес