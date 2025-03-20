Иркутск намерен войти в программу ЮНЕСКО как город кинематографии

Иркутск подал заявку на английском языке в объеме около 50 листов на участие в программе ЮНЕСКО «Сеть творческих городов». В качестве креативного направления, определяющего его развитие, была признана кинематография, рассказали в пресс-службе мэрии.

Программа запущена для содействия сотрудничеству между городами, которые признали культуру и творчество стратегическими факторами устойчивого развития. Участие в ней свидетельствует о высоком уровне экспертного потенциала города в выбранной области, а также способствует его международной узнаваемости, развитию творческих проектов и тематического туризма.

Город может попасть в Сеть по одному из семи направлений: «литература», «музыка», «кинематография», «декоративно-прикладное искусство и народное творчество», «дизайн», «медиа-искусство» и «гастрономия».

Оценивают заявки независимые эксперты, привлеченные ЮНЕСКО, и представители креативных городов Сети. Для включения необходимо корректно заполнить заявку, пройти все необходимые конкурсные процедуры и обозначить, какие планы строит город в перспективе развития указанного направления.

На данный момент участниками «Сети творческих городов» являются от России Ульяновск, Казань, Каргополь и Санкт-Петербург, всего по миру – 295 городов из более чем 80 стран.