Крематорий передумали строить на кладбище в Иркутском районе

Общественные слушания по строительству крематория отменили в Иркутском районе. Это связано с решением предпринимателя, который собирается его возводить, изменить площадку, следует из данных на сайте районной администрации.

Ранее предполагалось, что крематорий разместят на территории Смоленско-Марковского кладбища, сейчас ведутся поиски альтернативных вариантов размещения.

Прежде планировалось, что организация будет осуществлять прием останков и выдачу урн 365 дней в год 12 часа в сутки, кремацию – 250 дней в году в одну смену 8 часов в сутки, сжигать 5-6 останков за смену, за год – 1250-1500.

Крематорий в регионе планирует строить бизнесмен, совладелец похоронной фирмы, депутат Законодательного собрания Антон Малышев. Пока такой организации в Иркутской области нет: ближайшая находится в Улан-Удэ.