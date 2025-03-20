Сергей Шойгу: Есть факторы, препятствующие миру на Украине

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что вопрос легитимности Зеленского, запрет на переговоры с Россией и конституционный запрет на территориальные изменения создают сложности для мирного процесса со стороны Украины, сообщает РБК.

«На Украине существует несколько препятствий: конституция, запрещающая любые территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем вести диалог — вопрос легитимности Зеленского», — отметил Шойгу (цитата по РИА Новости).

Напомним, что 20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы, запланированные на 31 марта, были отменены из-за введенного военного положения, которое действует с начала российской военной операции.

Президент России Владимир Путин заявлял о нелегитимности нынешних властей Украины. Он объяснял, что легитимность Зеленского важна для России, поскольку судьбоносные документы должны подписываться с легитимными властями. Однако Евросоюз и ООН подтвердили, что продолжат признавать Зеленского президентом, несмотря на истечение его полномочий. Президент США Дональд Трамп призывает к проведению выборов на Украине и называл Зеленского «диктатором».