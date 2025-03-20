Великобритания продолжит поставки оружия Украине даже в случае перемирия

Лондон не планирует прекращать поставки оружия Украине даже в случае перемирия, заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес. Кремль, в свою очередь, назвал полное прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования конфликта, сообщает РБК.

Правительство Великобритании не намерено останавливать поставки оружия Киеву во время возможного перемирия, сообщил Дэйв Парес, пресс-секретарь премьер-министра, цитирует Bloomberg.

«Мы всегда будем поддерживать Украину в военном отношении», — заявил он журналистам в Лондоне.

Парес уточнил, что это касается «всех сценариев», когда его спросили о возможности прекращения военной помощи Киеву по требованию России.

The Telegraph в X также сообщает, что Великобритания не изменила свою позицию и продолжит поставлять Украине вооружение, несмотря на переговоры о возможном прекращении огня.

Ранее Bloomberg, ссылаясь на «осведомленные источники», сообщал, что Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на период 30-дневного прекращения огня, предложенного Вашингтоном и Киевом после переговоров в Джидде.