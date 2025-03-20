Великобритания продолжит поставки оружия Украине даже в случае перемирия

Лондон не планирует прекращать поставки оружия Украине даже в случае перемирия, заявил пресс-секретарь премьер-министра Кира Стармера Дэйв Парес. Кремль, в свою очередь, назвал полное прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования конфликта, сообщает РБК.
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Правительство Великобритании не намерено останавливать поставки оружия Киеву во время возможного перемирия, сообщил Дэйв Парес, пресс-секретарь премьер-министра, цитирует Bloomberg.
«Мы всегда будем поддерживать Украину в военном отношении», — заявил он журналистам в Лондоне.
Парес уточнил, что это касается «всех сценариев», когда его спросили о возможности прекращения военной помощи Киеву по требованию России.
The Telegraph в X также сообщает, что Великобритания не изменила свою позицию и продолжит поставлять Украине вооружение, несмотря на переговоры о возможном прекращении огня.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на «осведомленные источники», сообщал, что Россия потребовала приостановить все поставки оружия на Украину на период 30-дневного прекращения огня, предложенного Вашингтоном и Киевом после переговоров в Джидде.