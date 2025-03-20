Госдума рассматривает новые правила восстановления памятников

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении проект, который позволит воссоздавать историческую среду вокруг объектов культурного наследия. Законопроект был поддержан с условием дальнейшей доработки: поправки должны быть представлены в Комитет по культуре до 16 апреля. Это изменение касается закона «Об объектах культурного наследия», сообщают "Ведомости".

На сегодняшний день закон запрещает любое новое строительство на территориях памятников и архитектурных ансамблей. Однако архивные данные часто содержат сведения о зданиях и сооружениях, которые существовали ранее на этих местах. Эти объекты могут быть восстановлены, если они включены в единый госреестр объектов культурного наследия. Тем не менее, в законодательстве отсутствует норма, позволяющая восстанавливать объекты, не находящиеся под государственной охраной.

Новый законопроект предполагает разрешение строительства на основе научных исследований и экспертиз. При этом проектная документация должна соответствовать требованиям безопасности и использовать материалы, соответствующие историческому контексту. Авторы документа предлагают разрешить небольшие отступления от первоначальных характеристик элементов реставрации, если это диктуют технические регламенты. Также допускается прокладка инженерных сетей и коммуникаций на территории объектов культурного наследия без нарушения их характеристик.

Однако предложение вызвало критику со стороны некоторых депутатов, которые считают недопустимым отклонение от изначального облика памятников даже ради соблюдения технических норм.