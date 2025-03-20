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Названы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в Иркутской области

За март 2025 года в Иркутской области открыто более 2 тыс. вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам февраля 70 тыс. рублей. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (18% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (16%), инженерам ПТО, инженерам-сметчикам, менеджерам по продажам и по работе с клиентами (по 4%).

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Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (18%), «Добывающая отрасль» (15%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (10%), «Металлургия, металлообработка» и «Услуги для бизнеса» (по 5%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области:


/ Сибирское Информационное Агентство /
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