В ИНК стартовал прием заявок на участие в кейс-чемпионате научно-технической конференции

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открывает прием заявок на участие в кейс-чемпионате научно-технической конференции (НТК-2025).

Участниками могут стать сотрудники компании и студенты профильных факультетов в командах из 4 человек. Для кейсов необходимо выбрать темы из представленных направлений: «Проектирование и обустройство», «Химические технологии» и «Эксплуатация производственных объектов».

Отправить заявку на участие можно по ссылке до 1 апреля. Задание участники получат по электронной почте 2 апреля. В течение двух недель командам предстоит работа над кейсом и презентациями. Защита проектов состоится 16 апреля в офлайн- и онлайн-формате.

Напомним, ежегодная научно-техническая конференция ИНК состоится в Иркутске 16-18 апреля. Участие в конференции примут сотрудники и амбассадоры компании, молодые специалисты, ученики ИНК-классов, участники Академии ИНК, студенты молодежных программ «ВУЗ-ИНК», стажеры и студенты из Иркутска.

Участников ожидают 9 секций, обучающие вебинары и защита проектов по повышению эффективности перед экспертным жюри. На конференцию приглашены студенты профильных вузов и ссузов Иркутска, Иркутской области, а также из Мирного, Тюмени, Красноярска, Владивостока, Новосибирска и др.

Научно-техническая конференция является важной частью корпоративной культуры ИНК. Мероприятие проходит с 2016 года. За весь период было представлено более 300 работ, многие из которых успешно внедрены в производство. Некоторые представленные идеи стали отдельными направлениями деятельности в ИНК.