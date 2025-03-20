Названы факторы, мешающие урегулировать конфликт на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Лондон отказался останавливать поставки оружия на Украину, Шойгу рассказал о мешающих урегулировать конфликт факторах, в РФ отменили повышение пени за неоплату ЖКХ, а в Иркутской области ищут площадку для крематория. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Отказ Лондона

Кремль назвал ключевым условием для работы по урегулированию конфликта полное прекращение иностранной военной помощи Киеву, при этом Лондон отказался приостанавливать поставки оружия на время возможного перемирия. В Великобритании добавили, что несмотря на любые требования России, «поддерживать Украину в военном отношении» государство будет всегда.

Мешающие перемирию факторы

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал факторы, осложняющие процесс мирного урегулирования конфликта. «На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией и неясность, с кем говорить – вопрос легитимности Зеленского», – отметил Шойгу.

Пониженная ставка пени

Правительство РФ продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ставка в 9,5% будет действовать до конца 2026 года. Соответственно, в 2025 и 2026 годах при расчете за основу будет браться ключевая ставка ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Больше 200 тысяч рублей

Названы высокооплачиваемые вакансии в Иркутской области с зарплатой от 200 тыс. рублей. За март соответствующих предложений появилось более 2 тысяч. Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям, машинистам, инженерам ПТО, инженерам-сметчикам, менеджерам по продажам и по работе с клиентами.

Площадка для крематория

Крематорий, который должен был появиться на территории Смоленско-Марковского кладбища, передумали там строить: для объекта ищут другую площадку. Такое решение принял предприниматель, совладелец похоронной фирмы, депутат Законодательного собрания Приангарья Антон Малышев. Где именно построят объект, пока неизвестно. Пока крематория в Иркутской области нет. Ближайший город, где он имеется, – Улан-Удэ.