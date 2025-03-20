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Выдачи автокредитов по итогам февраля опустились до двухлетних минимумов

Он составляет 77 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро».

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В феврале 2023 года банки выдали 62,3 тыс. автокредитов на сумму 76,7 млрд рублей, что стало минимальным показателем с весны 2023-го. Количество выданных кредитов снизилось в полтора раза по сравнению с февралем предыдущего года. Сокращение выдач подтверждают и сами банки.

При этом наблюдается снижение и среднего чека: в феврале он составил 1,2 миллиона рублей, что на 15% ниже аналогичного периода прошлого года.

Полная стоимость кредита, включающая процентную ставку и дополнительные расходы, также падает четвертый месяц подряд, достигнув отметки в 23,5%. Средний срок кредитования составляет пять лет и четыре месяца, а предполагаемая переплата – около 800 тыс. рублей, что составляет 70% от первоначальной цены автомобиля.

Основной интерес среди покупателей вызывают автомобили российских и китайских брендов. Так, 40% продаж приходится на Lada, а 14% – на Chery. Также популярны модели Changan, Haval и Kaiyi.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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