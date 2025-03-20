Эксперты назвали наиболее чистый и грязный районы Иркутска

Ученые провели исследование и выяснили, где в Иркутске самые грязный и чистый районы для проживания. Они изучили, где ассимиляционные органы деревьев поглощают загрязняющие вещества – серу, хлор, фтор, тяжелые металлы и прочее. О результатах рассказала служба Госэконадзора региона.

«В Иркутске самый чистый район – Юбилейный. Влияет роза ветров, перемещение промышленного загрязнения. Предполагаем, что поэтому самый неблагоприятный район по нашим исследованиям – Ново-Ленино», – говорится в сообщении.

Кроме того, неблагоприятные условия в ИВАТУ, где обнаружили PM-частицы. Их не выявили больше нигде. Скорее всего, по данным исследователей, они имеют не промышленный характер, а поступают от выбросов двигателей самолетов, поскольку содержат очень много углерода и серы.