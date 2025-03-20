«Мы растём не на российских деньгах»

На депозитах в России только у физических лиц аккумулировано более 53 трлн рублей, столько же – у юридических. «Эксперты Сбера подсчитали, что 11 триллионов – это проценты по депозитам, которых хватит, чтобы приобрести всю недвижимость, построенную за 2024 год», – поделился Сергей Малых, директор инвестиционной компании «Центум», на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело.

«Это не наши деньги»

Несмотря на впечатляющий рост рынка с декабря 2024 года на 40%, фондовый рынок только начал движение, считает эксперт. «И самое интересное – это не наши деньги. Это не депозиты, не российские деньги».

По словам Сергея Малых, существуют инструменты, которые позволяют нерезидентам обходить ограничения на владение ценными бумагами в России, и они активно этим пользуются. «Большие деньги, крупный капитал понимают, как идет процесс, и стремятся на этом заработать», – объясняет эксперт.

«Банки — не альтруисты»

Банки уже приступили к снижению ставок по депозитам. Этот процесс медленно, но верно начался, отмечает Сергей Малых.



«При таких высоких ставках кредитование сжимается. Банки – не альтруисты, им необходимо сохранить свою маржинальность, и они начнут сокращать фондирование, формируя свои пассивы. Соответственно, они будут вынуждены снижать ставки по депозитам».

«Есть страх, что деньги превратятся в труху»

В отличие от прошлых ситуаций, когда ставки снижались и многие вкладчики долго держались за депозиты, в этот раз маловероятно, что такой сценарий повторится, считает Сергей Малых. Почему? Потому что разница между ставками и текущей реальной инфляцией просто-напросто подтолкнёт людей «на выход».

«Страх, что эти деньги превратятся в тыкву, уже сейчас присутствует у людей. Поэтому недвижимость – один из классов активов, который будет интересен, в котором возможно мощное движение. Это понятный инструмент. В какой-то момент в голове у многих щёлкнет рубильник, и они скажут: «Я лучше эту недвижимость оставлю детям, чем мои деньги просто превратятся в труху», – рассуждает эксперт.

«На снижении ставки можно заработать»

Сергей Малых считает, что сейчас интересны акции, недвижимость и валютные облигации – это те активы, которые спасают от инфляции.

«Тот, кто хочет заработать на процессе снижения ставки, должен знать: этот процесс уже начался. Интересны облигации с очень длинным горизонтом погашения – от 2030 до 2040 года. Лично себе в портфель я приобретал «суверенки», но не ОФЗ, мне понравились облигации Казахстана. На текущий момент бумаги, приобретенные в декабре, уже дали в абсолюте 19%. Учитывая, что купон всего7%, такой хороший результат стал возможен за счет роста стоимости бумаги на ожиданиях снижения процентной ставки. Рынок уже начал жить ожиданиями снижения процентной ставки».

«Ключ надо снижать, иначе скатимся в рецессию»

Эксперт напомнил, что наша инфляция носит немонетарный характер. По мере сокращения военных расходов, экономику необходимо будет поддерживать снижением процентной ставки, считает Сергей Малых.

«Это неизбежно. В противном случае мы рискуем скатиться в серьёзную рецессию. Некоторые отрасли уже находятся в этом состоянии. Прекрасным опережающим индикатором служат перевозки РЖД, которые серьёзно упали в начале года. Это сигнализирует о надвигающейся рецессии, и её нужно смягчать снижением процентной ставки».

«Рынок всё ещё дешёв»

Рынок российских акций сейчас может полностью оторваться от реальности, считает Сергей Малых.

«Мы дешёвые. В какой-то момент, когда капитал хлынет из депозитов и плюс приток иностранного капитала, ценники просто переставят. Жажда победит страх. Сейчас страх доминирует, поэтому люди держат средства в депозитах. Если сравнивать валютные облигации, у нас доходность вдвое выше. И по качеству, и по доходности мы превосходим».

Эксперт напомнил о моменте, когда рубль укреплялся, а валютные облигации росли даже больше, чем сам рубль.

«Нерезиденты, входившие на российский рынок, видели качество и доходность, понимали, что при любом курсе доллар-рубль это выгодно, и они это покупали. Российские акции также крайне дешёвые, даже не сравниваю с американскими. Там окупаемость – 40 лет, у нас – 6».

«О рисках надо помнить, но лучше быть в активах»

«У нас есть свои нюансы, геополитические риски, – напоминает эксперт. – Санкции продолжают действовать, экономика слабеет, региональные бюджеты пустеют».

По словам Сергея, не случайно, что доходности по муниципальным облигациям составляют 25-26% годовых: в этих цифрах заложены риски. «Если взять Иркутскую область, 10 крупнейших налогоплательщиков ощутили на себе санкционное давление».

Если геополитический процесс приостановится, произойдёт коррекция, уверен Сергей Малых. При этом эффекта «вау» может и не быть. «Но, с другой стороны, я понимаю, что при такой инфляции лучше быть в активах, а не в деньгах. Это акции, это недвижимость. Текущая рублёвая доходность по депозитам – это иллюзия прибыли, на самом деле вы проигрываете инфляции», – резюмировал Сергей Малых.