Электричество подорожает летом в Иркутской области: сколько придется платить

Тарифы на электричество вырастут летом 2025 года в Иркутской области. Жителям придется платить больше. Сколько именно, сообщает SIA.RU со ссылкой на соответствующий приказ службы по тарифам Приангарья.

Расценки изменятся с 1 июля. С этой даты жители городов в первом диапазоне будут платить 1,78 рубля за кВт.ч вместо 1,58, во втором – 3,31 рубля вместо 2,54, в третьем – 6,50 рубля вместо 4,90.

Что касается домов с электроотоплением, то для их владельцев в первом диапазоне предусмотрены тарифы 1,246 рубля за кВт.ч вместо 1,106, во втором – 2,317 рубля вместо 1,778, в третьем – 6,5 рубля вместо 3,43. Аналогичные суммы будут платить и сельчане.

Напомним, первый диапазон для жителей домов с электроотоплением с января по май и с сентября по декабрь составляет до 7 020 кВт.ч включительно, с июня по август – до 3 900 кВт.ч. Второй диапазон равен с января по май и с сентября по декабрь 7 021 – 10 800 кВт.ч, с июня по август он составляют 3 901 – 6 000 кВт.ч. Что касается третьего, то с января по май и с сентября по декабрь он установлен на уровне свыше 10 800 кВт.ч, с мая по август – свыше 6 000 кВт.ч.

Для всех остальных жителей первый диапазон равен до 3 900 кВт.ч, второй охватывает 3 901 – 6 000 кВт.ч, третий – свыше 6 000 кВт.ч.