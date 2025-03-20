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Жилой дом сгорел дотла в Иркутской области из-за майнинга

Майнинг криптовалюты в жилом доме в Иркутской области закончился пожаром – здание выгорело дотла. Подробности об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

По данным ведомства, инцидент случился в селе Баклаши. Бдительные соседи увидели огонь и вызвали пожарных. Существовал риск перехода пламени на соседний дом, который удалось спасти.

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Огонь на 80 «квадратах» ликвидировали 11 пожарных с помощью трех единиц техники. Погибших и пострадавших нет. На месте дознаватели выяснили, что причиной случившегося стало короткое замыкание майнинговыйх машинок, установленных в здании.

<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области


<p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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