Беспрецедентные налоговые льготы могут получить угольные компании России

Антикризисная программа насчитывает более 60 мер поддержки, в том числе более 20 налоговых послаблений. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление главы Минэнерго Сергея Цивилева на выездном совещании в Кемерово.

На выездном совещании в Кемерово глава Минэнерго Сергей Цивилев представил проект антикризисной программы для угольной отрасли. Программа включает более 60 мер поддержки, среди которых налоговые льготы и снижение ставки НДПИ на 2025–2026 года.

Для восстановления отрасли, ставшей убыточной в 2024 году, предложено введение налоговых каникул и отмена сбора НДПИ для шахт, связанных с электростанциями. Меры проработают до июня 2025 года. Однако, несмотря на низкий уровень налоговой нагрузки (2%), поступления от угольной отрасли значительно уступают нефтегазовым компаниям.