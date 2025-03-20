Троих военнослужащих из Иркутской области вернули из украинского плена в Россию

С подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 175 военнопленных, среди них трое жителей Иркутской области – Братска, Киренска и Эхирит-Булагатского района, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня ребят доставили на родную землю – в Россию. <…> Первым делом, военнослужащих отправят на лечение и реабилитацию в учреждения Минобороны, там им окажут всю необходимую помощь. Обязательно бойцам дадут возможность связаться с родственниками, успокоить», – пояснил глава региона.

Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.