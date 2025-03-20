Логистическая компания в Братске задолжала работникам 2,6 млн рублей по зарплатам

Работники организации в Братске пожаловались на невыплату заработной платы и отпускных. Среди потерпевших – 18 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, люди трудились в одной из организаций, специализирующейся на услугах по перевозке грузов. В первом полугодии 2024 года им несвоевременного и не в полном объеме перечислялись заработная плата и отпускные. В результате сформировалась задолженность в размере около 2,6 млн рублей.

Директору вынесли представление. Также в суд был направлен иск о взыскании задолженности по заработной плате, отпускным и компенсаций за задержку причитающихся выплат и морального вреда.

Суд вынес решение, чтобы в пользу работников организации взыскали долги по всем положенным выплатам, проценты, а также компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей каждому.