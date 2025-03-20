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Эксперты против расширения программы «Семейная ипотека»

Эксперты считают расширение программы «Семейная ипотека» нецелесообразным.

Расширение доступа к программе «Семейная ипотека» для семей с детьми до 18 лет, которое обсуждается в Правительстве РФ, может привести к росту цен на жилье до 20%, полагают эксперты, опрошенные «Известиями».

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В Кабмине обсуждают возможность расширения льготных займов для семей с детьми до 18 лет, а не только до шести. Однако, несмотря на ужесточение требований, выдача по программе и без того активно растет. По данным ДОМ.РФ, объем кредитования в рамках «Семейной ипотеки» увеличился в полтора раза за год, достигнув 180 млрд руб. в феврале 2025 года. Количество льготных кредитов (32 тыс.) также выросло в полтора раза.

Эксперты считают, что расширение условий может сделать «Семейную ипотеку» массовой, лишив её задачи поддержки рождаемости.

Это может быть выгодно застройщикам, стремящимся сохранить спрос на жилье в условиях высоких цен и заградительных ставок по кредитам.

Кроме того, значительное снижение требований к заемщикам может привести лишь к росту цен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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