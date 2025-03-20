Опасные ипотечные схемы: предупреждение от Центробанка

Банк России рассказал о схемах продаж недвижимости, которые запрещены с 1 января 2025 года, и дал советы потенциальным заемщикам, как действовать при столкновении с нарушениями. Эксперты предупредили, что банки и застройщики иногда применяют хитроумные методы, чтобы привлечь клиентов, однако такие схемы несут скрытые риски для покупателя.

Например, программы вроде «Ипотеки от застройщика» или «Кэшбека при покупке квартиры» искусственно увеличивают цену жилья и, соответственно, сумму кредита.

Еще одна схема — использование аккредитива вместо счетов эскроу. В таком случае средства заемщика идут на аккредитивный счет, который не защищён страхованием вкладов.

Также существует практика взимания комиссии за снижение процентной ставки, что делает досрочное погашение кредита менее выгодным.

Регулятор напоминает, что банк обязан подробно информировать клиента обо всех условиях ипотеки, проводить предварительные консультации и отвечать на все возникающие вопросы.

Если заемщик подозревает нарушение, специалисты рекомендуют записывать разговоры с менеджерами, собирать подписанные документы и подавать жалобы через интернет-приёмную Центробанка. Если ущерб превышает 500 тысяч рублей, следует обращаться непосредственно в суд.