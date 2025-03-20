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Почти 50 километров улиц отремонтируют в Иркутской области

Работы проведут в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Черемхово и Усолье-Сибирском. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

– В этом году на ремонт из областного бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Работы будут проводить на 50 участках улично-дорожной сети, на 40 их завершат к концу года, на 10 – в 2026 году, – сказал губернатор Игорь Кобзев.

Самое большое количество участков находится в Иркутске – их 33 общей протяженностью более 37 км. Самый крупный объект – капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути на станции Батарейная. Его завершат в этом году.

В Братске в этом году обновят две улицы, в Ангарске – шесть участков, в Усолье-Сибирском – три участка, в Черемхово – три улицы, а в Шелехове приведут в порядок три участка дорог.

– На улично-дорожной сети крупных городов Иркутской области не только восстановят дорожное полотно, но и проведут благоустройство. В числе запланированных работ – устройство пешеходных переходов, ограждения, установка знаков и остановочных павильонов, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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