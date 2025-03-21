«Инвесторы выбирают недвижимость»

Марина Князева, alfa Development, – о высоком инвестиционном спросе на новостройки

Доступной рыночной ипотеки по приемлемым ставкам нет и не будет в ближайшие два года – таковы прогнозы аналитиков. Однако это никак не сказывается на любви россиян к квадратным метрам: люди по-прежнему готовы вкладывать свои сбережения в недвижимость. Какие аргументы «за» существуют? Кто покупает квартиры, когда дешевых кредитов нет? Как сильно подорожало жилье в 2024 году? И продолжат ли расти цены в 2025-м? Об этом на круглом столе, организованном Газетой Дело и SIA.RU, рассказала финансовый директор alfa Development Марина Князева.

Марина Князева, alfa Development. Фото: А. Фёдоров

«60% покупателей – инвесторы»

Опросы показывают: любовь россиян к недвижимости неизменна. По данным Дом.РФ, 51% вкладчиков после снижения ставок по депозитам планируют перенаправить свои сбережения именно в квадратные метры. «Это неудивительно. Несмотря на рост финансовой грамотности населения, для большинства инвесторов недвижимость остается самым простым и понятным вариантом вложения средств, – говорит Марина Князева. – Стоимость квадратного метра растет ежегодно. Этот актив можно сдавать в аренду, перепродать, легко передать в наследство и так далее».

По словам финансового директора alfa Development, интерес иркутских инвесторов к квартирам в новостройках сегодня растет. «По нашей статистике, только 40% клиентов приобретают недвижимость потому, что действительно в ней нуждаются, – делится Марина. – 60% – это инвесторы, которые размещают в квадратных метрах свои денежные средства с целью дальнейшего использования этого актива».

Благодаря столь высокому интересу инвесторов с продажами у alfa Development все отлично. Компания, несмотря на все внешние вызовы, никак не корректировала свои планы. «Мы строим свои ЖК в сегменте комфорт- и бизнес-класса: считаем их наиболее перспективными. Видим, что сегодня покупателям важна не только локация, но и инфраструктура, благоустройство, места общего пользования. Практически все свои объекты мы вводим в эксплуатацию раньше срока – и к завершению строительства у нас, как правило, распродано 99% квартир».

«Трейд-ин – альтернатива ипотеке»

Высокие рыночные ставки по ипотеке ни девелоперу, ни покупателям не мешают. Более того, банки, по словам Марины Князевой, в последнее время смягчают свои требования к потенциальным заемщикам. Если в конце 2024 года порог входа и коэффициент риска были очень высокими, то сегодня они снижаются. «Банки становятся более лояльными. Полагаю, в ближайшее время процент одобрения по рыночным кредитам увеличится. Кроме того, инвесторы активно используют возможности льготных программ – приобретая, например, недвижимость для инвестиций в регионах Дальнего Востока».

Девелоперы, со своей стороны, активно предлагают альтернативные способы приобретения квартир: рассрочки, программы субсидирования, трейд-ин. Например, компания alfa Development запустила проект «alfa обмен». По этой программе можно использовать имеющуюся квартиру на вторичном рынке в качестве первоначального взноса в любом из ЖК компании. «Рынок вторички сейчас находится в состоянии стагнации. Поэтому тем, кто хочет улучшить жилищные условия или приобрести актив для инвестиций, наш инструмент подходит отлично. Человеку не нужно беспокоиться о том, как продать свою квартиру – мы выкупаем ее, с небольшим дисконтом от рынка, и эта сумма сразу уходит на эксроу-счет», – поясняет Марина Князева.

Приобрести новостройку по программе «alfa обмен» можно не только в Иркутске, но и в Хабаровске, где девелопер также строит современные жилые комплексы. «В разработке проекты в Комсомольске-на-Амуре, Нижнем Новгороде, Ялте, Улан-Удэ и Чите. В этом году мы намерены прирасти дополнительными регионами на западе страны», – добавляет представитель alfa Development.

Планы у компании – амбициозные. В их числе, например – более активная работа с банками и инвестиционными компаниями, привлечение инвестиций от частных инвесторов. «Мы готовим выпуск собственного цифрового финансового актива (ЦФА). Этот проект сейчас находится в разработке, обязательно расскажем о нем подробнее».

Фото: А. Фёдоров

Недвижимость продолжит расти в цене

Цены на недвижимость, по словам Марины Князевой, продолжают расти – хоть, может, и не столь высокими темпами, как раньше.

– В проектах alfa Development новостройки за 2024 год подорожали на 10-12%. В целом по России рост составил порядка 18,5%. В этом году мы прогнозируем рост порядка 8,5%, – делится цифрами эксперт. – Это связано с высоким курсом, инфляцией, высокой ключевой ставкой. Мы строим не замки из песка – материалы, логистика дорожают. Естественно, мы вынуждены закладывать это в стоимость квадратного метра.

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