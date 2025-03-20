Почти триллион рублей инвестировали в Иркутскую область по итогам 2024 года

Что на 88 млрд больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В Иркутской области по итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 999 млрд рублей, что на 88 млрд больше, чем в 2023 году. По данному показателю Приангарье занимает 10-е место среди регионов России и 2-е место среди регионов Сибирского федерального округа.

В регионе реализуется более 180 инвестиционных проектов на общую сумму около 3,5 трлн рублей, что обеспечит создание свыше 40 тыс. рабочих мест. В ближайшие пять лет планируется запустить 78 проектов с инвестициями в 1,3 трлн рублей, создав дополнительно 20 тыс. рабочих мест.

Основную долю инвестиций в Иркутской области составляют добыча полезных ископаемых (27%), обрабатывающая промышленность (24%) и транспортировка (33%).

В 2025 году Иркутская нефтяная компания введет в строй завод полимеров в Усть-Куте, который станет крупнейшим производителем полиэтилена в стране. Объем инвестиций превысит 300 млрд рублей, а число работников составит около 1200 человек. В этом же году компания «Фармасинтез» начнет производство бронхолитиков для лечения астмы.

Продолжаются проекты по запуску серийного производства самолета МС-21, строительству алюминиевых заводов и горно-обогатительных комбинатов в Бодайбо, включая разработку крупнейшего в мире месторождения золота Сухой Лог.

– Важным преимуществом для инвестора при реализации проектов является поддержка правительства региона. Для этого в Иркутской области внедряются инструменты регионального инвестиционного стандарта, регулярно проводятся деловые мероприятия, – сказал губернатор Игорь Кобзев.