Эн+ в 2024 году нарастил капитальные затраты почти на треть – до 1,88 млрд долларов

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ представил результаты работы в 2024 году. Помимо роста основных финансовых и операционных показателей компания существенно нарастила объем капитальных затрат – почти на 30%, до 1,88 млрд долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании. При этом по результатам 2023 года показатель снизился на 15,4% и составил 1,45 млрд долларов.

В Эн+ уточнили, что капзатраты металлургического сегмента (представлен компанией РУСАЛ) составили 1,37 млрд долларов, которые были направлены в основном на поддержание действующих производственных мощностей. В свою очередь, инвестиции энергетического сегмента выросли на 31,7%, до 519 млн долларов, что связано с началом строительства дополнительных генерирующих мощностей на юго-востоке Иркутской области.

«Энергетический сегмент Эн+ продолжает строительство трех энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт. Проект необходим для покрытия энергодефицита на юго-востоке региона и надежного энергоснабжения всех потребителей. Компания готова принять участие и в будущих конкурсах на строительство генерирующих мощностей в Сибири, если решение об их проведении будет принято. Наряду с этим, продолжается обновление ГЭС компании в рамках программы «Новая энергия» и действующих ТЭЦ по государственной программе модернизации мощностей. Совместно с китайскими партнерами ведется проработка строительства Амурского ветропарка, а также разработка Зашуланского месторождения», - отметил глава Эн+ Владимир Колмогоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Строительство новых энергоблоков на ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском серьезно повысит потенциал станции и даст толчок к развитию новых промышленных предприятий города, обеспечив их надежное энергоснабжение. Ввод в эксплуатацию новых энергоблоков запланирован на 2028-2029 годы. Инвестиции в проект, который даст Усолью сотни новых рабочих мест, составляют порядка 150 млрд рублей. Сейчас ТЭЦ-11 отпускает тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение населения и промышленных предприятий Усолья-Сибирского, сельскохозяйственного комплекса и поселка Белореченский.

Вместе с проектами в сфере энергетики и металлургии Эн+ осуществляет целый набор социальных программ, в том числе для жителей Иркутской области, а также для своих сотрудников. В городах строятся новые спортивные и медицинские центры, культурные объекты, проводится реконструкция важнейших городских локаций, уточнили в компании.

По результатам 2024 года Эн+ увеличила чистую прибыль до 1,35 млрд долларов против 716 млн долларов годом ранее. При этом выручка сохранилась на уровне 2023 года – 14,65 млрд долларов. Чистый долг группы увеличился на 1,9%, до 8,9 млрд долларов.

Программа «Новая энергия» - это масштабный проект по замене оборудования на четырех крупнейших ГЭС Эн+ — Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской, который стартовал в 2007 году. Общий объем инвестиций в программу до 2026 года оценивается в 21 миллиард рублей. Компания прикладывает серьезные усилия по сокращению углеродного следа. В 2024 году объем выработки "зеленой" энергии на ГЭС компании уже вырос на 2,2 млрд кВт ч в год при сопоставимом объеме использованной воды.