Студенты БГУ погрузились в атмосферу банковского дела

Студенты БГУ приняли участие в командной сессии, организованной Байкальским банком.

В ходе мероприятия молодые люди предложили свежие идеи и инновационные решения для развития банковского дела. Встреча была направлена на разработку стратегий, которые сделают банк привлекательным для молодежи и предложат востребованные продукты и услуги.

Решения, предложенные участниками, получили хорошую оценку экспертов, а по итогам сессии были определены победители.

«Это была не просто игра. Наши сотрудники подобрали задания таким образом, чтобы, решая их, в конце можно было получить полезную практическую информацию не только студентам, но и нам. Наиболее активных и креативных студентов, победителей сессии, мы хотели бы приглашать на ежемесячные встречи наших топ-менеджеров. Во время таких встреч как раз генерируются и звучат новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь нашим банком. Креативность – одна из самых важных компетенций, мы это ценим», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

«Именно благодаря такому практикоориентированному подходу к образовательному процессу, наши выпускники котируются на рынке труда. Я уверен, что сегодняшний опыт общения со специалистами банковского дела внесёт свою лепту в развитие компетенций тех наших студентов, кто планирует работать в сфере финансов», – Олег Грибунов, исполняющий обязанности ректора Байкальского государственного университета.