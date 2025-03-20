Проект «Я в деле»: Иркутск стал стартовой площадкой для молодых предпринимателей

Стартовал новый сезон проекта «Я в деле», который охватил 72 региона страны. Иркутск стал одной из ключевых точек этой карты возможностей. Теперь молодые предприниматели смогут обмениваться опытом и получать поддержку. Байкальский банк выступил партнером и поддержал проект «Я в деле».

Молодые люди получат шанс воплотить свои идеи в реальность под руководством тех, кто уже прошел этот путь и знает все его подводные камни. Опытные наставники и эксперты из Сбера в течение восьми недель будут давать ценные знания и навыки, необходимые для успешного запуска и развития собственного бизнеса.

«Современному предпринимателю критически важно непрерывно совершенствовать ключевые компетенции, чтобы успешно вести бизнес в условиях постоянных изменений. В эпоху цифровых технологий, глобализации и острой конкуренции залог успеха – умение быстро адаптироваться, внедрять новаторские решения и эффективно управлять всеми ресурсами компании. На проекте «Я в деле» российские предприниматели смогут получить эти знания и компетенции», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк.

«Благодаря программе, участники могут реализовать свои проекты и работать с экспертами. Это отличная возможность для профессионального роста, обмена опытом и получения ценных советов, которые помогут развить их идеи. Участники смогут развить свои навыки, увеличить уверенность в себе и наладить полезные контакты. Программа «Я в деле” открывает новые горизонты и вдохновляет на дальнейшие достижения!», – Елена Фыонг, руководитель программы «Я в деле» в Иркутской области.