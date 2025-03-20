Россияне боятся рассрочек от застройщиков

Более половины россиян скептически настроены по отношению к рассрочкам от застройщиков при покупке жилья. Только пятая часть опрошенных видит в этом приемлемый вариант на фоне роста процентных ставок. Такие выводы сделали аналитики финансового сервиса "Выберу.ру" после опроса 3000 человек в возрасте от 25 до 65 лет.

Согласно исследованию, лишь 21% респондентов считают рассрочки от застройщиков эффективным инструментом в условиях высоких кредитных ставок. Основная масса — 65% — отказалась бы заключать такие сделки.

Причинами недоверия стали опасения за безопасность сделок (16%), неудобство условий (еще 16%, включая высокие ежемесячные платежи), отсутствие банковского регулирования (10%). Почти четверть (23%) предпочли бы подождать снижение ипотечных ставок. Около 14% участников воздержались от планов приобретения недвижимости, рассчитывая на государственные программы поддержки.

Ранее Центральный банк отмечал, что обеспокоен ростом продаж недвижимости в рассрочку, видя в этом угрозу пузыря на рынке жилья. Рассрочка создает риски для обеих сторон сделки, так как задолженность перед застройщиками не отражается в кредитной истории, что может приводить к ошибкам в оценке долговой нагрузки и дефолтам. ЦБ также отмечает непрозрачность условий сделок и кредитные риски для застройщиков из-за недостатка средств на счетах эскроу. В связи с этим регулятор рассматривает возможность введения регулирующих мер для повышения прозрачности и защиты покупателей.