Успехи России в глобальном рейтинге счастья: подъем на 6 позиций

Согласно последнему отчету World Happiness Report, Финляндия вновь заняла первое место среди самых счастливых стран мира. Это уже восьмой год подряд, когда эта североевропейская страна лидирует в рейтинге.

Рейтинг составляется организацией на основе трехлетних средних показателей, оценивающих качество жизни в разных странах. Для анализа используются шесть ключевых критериев: уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода принятия важных жизненных решений, уровень коррупции и щедрость жителей.

Топ-10 самых счастливых стран выглядит следующим образом:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швеция

5. Нидерланды

6. Коста-Рика

7. Норвегия

8. Израиль

9. Люксембург

10. Мексика



Что касается России, она заняла 66-е место, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом, когда была на 72-й строчке.