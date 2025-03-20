Успехи России в глобальном рейтинге счастья: подъем на 6 позиций

Согласно последнему отчету World Happiness Report, Финляндия вновь заняла первое место среди самых счастливых стран мира. Это уже восьмой год подряд, когда эта североевропейская страна лидирует в рейтинге.
Рейтинг составляется организацией на основе трехлетних средних показателей, оценивающих качество жизни в разных странах. Для анализа используются шесть ключевых критериев: уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода принятия важных жизненных решений, уровень коррупции и щедрость жителей.
Топ-10 самых счастливых стран выглядит следующим образом:
1. Финляндия
2. Дания
3. Исландия
4. Швеция
5. Нидерланды
6. Коста-Рика
7. Норвегия
8. Израиль
9. Люксембург
10. Мексика
Что касается России, она заняла 66-е место, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым годом, когда была на 72-й строчке.