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Оптимизм инвесторов напрасен: российские акции не скоро вернутся в MSCI

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Российские акции смогут вернуться в глобальные индексы MSCI не ранее 2027 года, сообщают аналитики JPMorgan, цитируемые Reuters.

«Мы пришли к выводу, что в лучшем случае повторное включение в MSCI произойдет в июне 2027 года. Однако в базовом сценарии мы ожидаем, что это произойдет на несколько лет позже», — заявили в JPMorgan.

По мнению аналитиков банка, инвесторы, надеющиеся на скорое возвращение российских акций в индексы MSCI на фоне возможного завершения российско-украинского конфликта, слишком оптимистичны. В агентстве уточнили, что процесс возвращения бумаг в индексы занимает два года с момента начала процедуры.

Тем не менее, аналитики отметили, что MSCI может по своему усмотрению изменить процесс включения стран в индексы.

Россия была исключена из индексов MSCI еще в начале марта 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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