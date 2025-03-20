Эн+ демонстрирует двойной рост прибыли: $1,3 млрд в 2024 году

Эн+ представила финансовые и операционные результаты за 2024 год.

Генерация на гидроэлектростанциях (ГЭС) группы увеличилась на 7,1% по сравнению с прошлым годом и составила 73,7 млрд кВт/ч. Общая выработка электроэнергии выросла на 6,5%, достигнув 90,7 млрд кВт/ч.

Производство алюминия увеличилось на 3,7%, достигнув 3992 тыс. тонн, а производство глинозема выросло на 25,3%, составив 6430 тыс. тонн. Тем временем, объем реализации алюминия сократился на 7,1%, до 3859 тыс. тонн.

Основные финансовые показатели:

- Консолидированная выручка за 2024 год составила $14 649 млн, что сопоставимо с результатами прошлого года.

- Скорректированная EBITDA увеличилась на 35,7%, достигнув $2927 млн.

- Чистая прибыль выросла в два раза, составив $1348 млн по сравнению с $716 млн в 2023 году.

- Объем капитальных затрат увеличился на 29,7%, до $1878 млн.

- Чистый долг вырос на 1,9%, составив $8881 млн по сравнению с $8717 млн на конец 2023 года.

Владимир Колмогоров, генеральный директор Эн+

Владимир Колмогоров, генеральный директор Эн+, отметил, что компания продолжает работать в условиях внешних ограничений, связанных с волатильностью курса валют, подорожанием сырья, высокой стоимостью заемного финансирования и неопределенностью.

«Продолжается строительство трех энергоблоков на ТЭЦ-11 в Иркутской области общей мощностью 690 МВт. Также продолжается обновление ГЭС компании в рамках программы «Новая энергия» и действующих ТЭЦ по государственной программе модернизации мощностей. Совместно с китайскими партнерами ведется проработка строительства Амурского ветропарка и разработка Зашуланского месторождения», – подчеркнул глава Эн+.

На фоне позитивной отчетности акции компании выросли на 4,5%, достигнув 547 рублей.